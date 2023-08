Genova – Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per l’incidente mortale in cui ha perso la vita GianFranco Baldinotti il manager delle assicurazioni travolto e ucciso da un pullman mentre viaggiava sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

Si tratterebbe del conducente del pullman e dell’automobilista che avrebbe scontrato (o che è stato scontrato) dalla moto condotta dalla vittima.

I due sarebbero stati iscritti nel registro come “atto dovuto” per poter esercitare i loro diritti di difesa.

Baldinotti, noto manager delle assicurazioni Vittoria, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora oggetto di indagine, ha prima colpito (o è stato colpito) da una vettura e poi è caduto finendo davanti al pullman che lo ha travolto e ucciso.

L’incidente era avvenuto lunedì pomeriggio, poco prima dello svincolo per l’uscita di Genova Est e l’incidente aveva provocato il caos sulla rete autostradale genovese, con code e blocchi “a catena” anche della viabilità locale.

La ricostruzione delle fasi dell’incidente chiarirà le eventuali responsabilità degli indagati.