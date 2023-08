Liguria – Una giornata particolarmente impegnativa quella di ieri per gli uomini del soccorso alpino e speleologico Liguria e per i Vigili del Fuoco che sono dovuti intervenire in ben sei circostanze.

In mattinata due interventi, uno a Rovegno e l’altro sul sentiero tra Vernazza e Monterosso.

Il pomeriggio invece si è aperto con una richiesta di soccorso di cinque turiste tedesche che si sono smarrite nella zona tra molte Marcello e punta Bianca.

Una volta raggiunte dalle nostre squadre e dai Vigili del Fuoco, vista la zona impervia e la stanchezza delle ragazzine, si è optato per evacuarle con l’elisoccorso Drago che nel frattempo era giunto sul posto.

Nel contempo sono scattati i soccorsi per una donna che alla Marina di Corniglia era caduta sugli scogli e aveva perso coscienza. Dopo le prime cure è stata recuperata dalla motovedetta della Guardia Costiera in collaborazione con i nostri operatori.

Nel tardo pomeriggio, infine, altri due interventi.

In località Schiara i soccorsi sono scattati per un uomo che cadendo da 4 metri ha rimediato trauma cranico e toracico; sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, l’automedica e l’elisoccorso Grifo che lo ha recuperato e portato al pronto soccorso della Spezia.

Infine l’ultimo intervento a Riomaggiore per un uomo che è caduto mentre lavorava nei campi di proprietà. Dopo aver perso momentaneamente coscienza è stato lui stesso a chiamare i soccorsi; anche qui sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito il ferito con l’elicottero Drago all’ospedale della Spezia.