Milano – Non ce l’ha fatta Michela Murgia la scrittrice 51enne colpita da una forma molto aggressiva di tumore ai reni annunciato durante un’intervista lo scorso mese di maggio.

Ad annunciare la notizia la casa editrice Mondadori con una foto e un post sui social

«Ciao Michela»

La scrittrice di “Accabadora” aveva cancellato tutti i suoi impegni lo scorso giugno facendo intuire un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Si era poi unita in matrimonio “in articulo mortis” con l’attore regista Lorenzo Terenzi.

Grande il cordoglio dei lettori che ricordano uno dei suoi interventi più forti quando aveva detto di poter finalmente esaudire i suoi desideri invitando il suo pubblico a non aspettare di avere i giorni contati per farlo.