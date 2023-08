Genova – Domani, domenica 13 agosto, a partire dalle 21, al Teatro Carlo Felice di Genova si terrà il concerto in memoria delle vittime del crollo del ponte Morandi, “Don’t forget to fly” (Non dimentichiamoci di volare), del maestro Remo Anzovino, organizzato dal Comitato Parenti delle vittime, con il Comune di Genova.

Saranno presenti il sindaco Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la presidente del Comitato in ricordo delle vittime Egle Possetti e Claudio Orazi sovrintendente del Teatro Carlo Felice.

Il concerto è aperto alla cittadinanza ad ingresso gratuito.