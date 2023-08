Genova – Ha causato un incidente in corso Torino ma invece di fermarsi e prestare soccorso ai feriti ha tentato di fuggire dileguandosi nel traffico.

Sono in corso indagini per capire il motivo del gesto del conducente di un’auto con targa straniera che ieri sera ha urtato uno scooter in corso Torino, facendo cadere le due persone a bordo e che poi ha proseguito la sua corsa sfrecciando nel traffico sino a piazza Giusti dove è stato intercettato da un’auto dei carabinieri e della polizia locale.

La persona alla guida rischia l’accusa di omissione di soccorso e dovrà spiegare le motivazioni del suo gesto.

Le due persone ferite se la caveranno con ferite non troppo gravi ma il gesto resta dei più gravi. L’automobilista, infatti, non può non essersi accorto dell’incidente e, a norma di legge, doveva fermarsi ed accertare le condizioni di salute delle persone coinvolte e chiamare i soccorsi restando sul posto.

Invece ha cercato la fuga nel traffico restando imbottigliato poco dopo per il caos delle auto dirette alla partita allo stadio Luigi Ferraris.

Nel frattempo i testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine dando precise indicazioni sul tipo di auto e sulla targa, consentendo una veloce identificazione.

L’auto è stata intercettata poco lontano, in piazza Giusti, e il conducente fermato e identificato.