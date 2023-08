Millesimo (Savona) – Caffè a prezzo calmierato di 70 centesimi al bar ma solo se il cliente si porta da casa la tazzina, lo zucchero e il cucchiaino. E’ la simpatica trovata dei titolari della Bottega del Caffè. Non è chiaro se si tratti di una provocazione dopo il “caso” del ristorante che ha fatto pagare 2 euro per un piattino per spartire un piatto ma l’iniziativa è ora virale sui social.

Il prezzo del caffè al Bar continua a salire e la crisi economica morde sempre più forte nelle tasche degli italiani e così l’idea di tagliare i costi invitando i Clienti a portarsi la tazzina e lo zucchero è nata spontaneamente.

Nel bar è possibile ordinare un caffè consegnando la tazzina portata da casa (e si suppone riportata sporca) per poi usare la propria bustina di zucchero ed il proprio cucchiaino per girare la miscela. Chi lo fa ottiene uno sconto che porta il prezzo della bevanda ad appena 70 centesimi, circa la metà del normale prezzo di listino.

Non è dato sapere quanti clienti abbiano approfittato dell’iniziativa ma di certo la trovata non è passata inosservata e il nome del Bar sta facendo il giro d’Italia sulla rete social.