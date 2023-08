Cogoleto (Genova) – Un sogno che si è avverato per un giorno per Simona, la bambina di 6 anni che lotta da tempo contro una leucemia linfoblastica acuta che la costringe a lunghi periodi di ricover e cure molto invasive. I volontari di Make a Wish hanno saputo che Simona sognava di avere un giardino tutto rosa in cui trasformarsi in Rapunzel, la principessa che le è sempre stata accanto in ospedale e hanno deciso di regalarle la possibilità di esaudire questo desiderio.

Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha ringraziato l’associazione che dal 2004 aiuta i bambini affetti da gravi malattie trasformando in realtà i loro sogni.

“Lei è Simona, ha 6 anni, vive a Cogoleto ed è affetta da leucemia linfoblatica acuta, che la costringe a interventi invasivi e lunghi periodi di ricovero – scrive Toti sulla sua pagina social – Nonostante questo, non ha mai perso l’allegria e il sorriso, lo stesso che le ha regalato l’associazione con sede a Genova, che dal 2004 aiuta i bambini affetti da gravi patologie. Grazie a tutti i volontari di Make-A-Wish ❤️”