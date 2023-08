Genova – E’ un lunedì mattina difficile per gli automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade della Liguria.

I disagi più importanti si registrano in prossimità del casello di Bolzaneto, tra Busalla e l’allacciamento A7/A12 in direzione sud, per i lavori presenti sulla tratta, che hanno causato circa due chilometri di code.

Circa un chilometro di coda, invece, è presente in prossimità dell’allacciamento tra A7 e A10 in direzione Genova Ovest.