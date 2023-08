Genova – Torna a crescere e a preoccupare la diffusione dei casi di contagio da Covid 19 in Liguria. A rilevarlo l’Istituto Superiore di Sanità che raccoglie i dati del monitoraggio che continua ad essere fatto sulla diffusione del virus che per due anni ha seminato il panico in Italia e nel mondo.

Nella settimana dal 10 al 16 agosto, medici e ospedali della Liguria hanno segnalato 19 casi di contagio ogni centomila abitanti, il dato più alto di tutte le regioni d’Italia. Un dato che al momento non desta preoccupazione tra i medici ma che viene comunque monitorato per le possibili conseguenze.

Secondo gli esperti si tratterebbe dell’effetto dell’alta affluenza di turisti in Liguria anche se, certamente, la nostra regione non è l’unica ad essere interessata in estate da un notevole flusso di visitatori.

Ben 288 i casi segnalati sempre nella stessa settimana, con un aumento di 38 unità rispetto ai 250 casi scoperti nella settimana precedente.

Se i pazienti ricoverati in ospedale con il covid sono saliti a 66, a rassicurare il personale medico è il numero di pazienti ricoverati nei reparti “indicatore”, quelli di terapia intensiva.

Un ulteriore elemento a rafforzare la tesi di molti ricercatori del settore che considerano il Covid un’emergenza ormai “normalizzata” ovvero che rientra nei normali parametri di altre ondate influenzali.

Tutto grazie alla campagna di vaccinazione molto estesa che ha garantito le difese immunitarie per la maggior parte della popolazione.