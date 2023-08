La Spezia – Indagini in corso per identificare l’automobilista che avrebbe lanciato dall’auto in corsa alcuni gattini sul raccordo dopo il casello autostradale. Le ricerche dopo il rocambolesco salvataggio di una cucciola di poche settimane da parte di una volontaria animalista che ha rischiato grosso per evitare che venisse travolta come i suoi fratellini.

L’apisodio poco oltre il casello di La Spezia, nel tratto che porta agli innesti per Parma, da una parte, per Genova e Livorno dall’altra.

Helena Tripi, attivissima nel volontariato pro animali, stava viaggiando in auto quando ha visto un cuccioletto che stava in mezzo alla strada con il pericolo di essere travolto.

Dopo aver fermato in sicurezza l’auto la volontaria è scesa e ha cercato di salvare il gattino ma ha dovuto attendere che un’altra auto, intuendo l’emergenza, si fermasse con le 4 frecce per bloccare il passaggio di altre autovetture.

La volontaria ha così potuto afferrare l’animaletto accertando che altri fratellini non erano stati altrettanto fortunati e giacevano ormai morti agli angoli della strada.

Il salvataggio ha fatto scattare l’intervento della polizia stradale che ha poi avviato le indagini per verificare se le telecamere della zona hanno inquadrato l’auto che avrebbe “lanciato” i gattini sull’autostrada. Un comportamento barbaro e incivile che, oltre che procurare sofferenza alle bestiole, poteva causare un incidente con gravi conseguenze per le persone.