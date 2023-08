Recco – La Città nei racconti di viaggio dell’Ottocento: una conversazione con Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale di Genova. L’appuntamento è fissato per questa sera, alle 18,30, nella piazzetta antistante la libreria Capurro.

Incontro previsto nell’ambito della rassegna estiva “Aperitivo Letterario” e organizzato dalla libreria Capurro, con il patrocinio della “Città di Recco” e Pro Loco e con la collaborazione della celebre focacceria Tossini nota per la sua focaccia con il formaggio.

La passione di Serena Bertolucci per l’Arte e la sua storia e aneddoti e racconti poco conosciuti su un periodo molto particolare della vita della cittadina del levante ligure.

“Sarà un’occasione unica per approfondire aspetti poco conosciuti della storia della nostra città – spiega Carlo Gandolfo, sindaco di Recco – attraverso una conversazione stimolante e coinvolgente. Recco ha una storia antica e affascinante che si riflette nei racconti di viaggio di alcuni scrittori dell’Ottocento. Ringraziamo Serena Bertolucci per questa preziosa opportunità.”