Genova – Orrore nel piccolo cimitero di Cremeno, a Bolzaneto, dove ignoti sono entrati nottetempo ed hanno estratto una bara da un loculo per poi fare strazio del corpo che custodiva.

Il gesto di un maniaco o di un seguace di sette sataniche quello scoperto dal personale dei servizi cimiteriali che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Qualcuno, dopo essersi introdotto nel cimitero, aveva estratto una bara da un loculo e dopo averla aperta ha sparpagliato il contenuto – i poveri resti di una persona morta quasi un secolo fa, nel circondario.

Non è chiaro se l’episodio sia collegato a riti satanici o alle “gesta” di qualche povero imbecille o malato di mente ma di certo sta turbando il sonno di tutte le persone che hanno un parente sepolto nel piccolo cimitero e che temono che il maniaco possa tornare a profanare altre sepolture.

Si chiedono maggiori controlli e più rispetto per i piccoli cimiteri di periferia, sempre meno curati e spesso quasi abbandonati.

In corso le indagini sull’episodio e le verifiche per accertare se è stato sottratto qualcosa dalla tomba.