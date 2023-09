Genova – E’ salito sul tetto del carcere di Marassi, nell’omonimo quartiere della ValBisagno ed ha iniziato a lanciare oggetti nella sottostante e trafficatissima corso De Stefanis. A darne notizia il Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria che, nel contempo, smentisce le prime ricostruzioni che parlavano di una “rivolta” perché dalle finestre del carcere si sentiva urlare.

A dare in escandescenze è stato, invece, un solo detenuto che ha perso il controllo ma è stato convinto dagli agenti della polizia penitenziaria a desistere e a consegnarsi spontaneamente evitando di farsi del male.

“La situazione interna a Marassi – spiegano al Sappe – risente indubbiamente dei ritardi legati ancora alla mancata distribuzione dei generi alimentari del “sopravvitto”, indipendenti dalla volontà della polizia penitenziaria ma piuttosto di responsabilità dei burocrati che non indossano da nostra divisa. Per fortuna, buona parte dei detenuti di MARASSI ha dimostrato e dimostra un senso di responsabilità maggiore di chi propala notizie false e tendenziose”.

Non sono chiare le ragioni che hanno indotto il detenuto a salire sul tetto ed a protestare.