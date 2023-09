Ultimo giorno di instabilità per la Liguria e a partire da sabato torna ad aumentare la pressione che porterà tempo stabile e più caldo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 1 settembre 2023

Su tutta la regione avremo ancora una nuvolosità irregolare. Schiarite più ampie a ponente ed addensamenti più compatti sul centro-levante, dove non si escludono sporadici rovesci in corrispondenza degli addensamenti più consistenti.

Migliora ovunque in serata.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare mosso.

Temperature pressochè stazionarie.

costa: minime +16°C/+20°C ; massime +24°C/+26°C

entroterra: minime +9°C/+15°C ; massime +16°C/+20°C