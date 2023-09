Savona – Si è sentito male mentre era imbarcato per una crociera sulla Costa Smeralda e considerati i precedenti per problemi cardiaci è scattato il sistema di emergenza che ha fatto intervenire la Guardia Costiera per il trasbordo di un passeggero.

La Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera – di Savona coordinandosi con il medico di bordo, il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radiomedico) ed il servizio sanitario 118, ha inviato sottobordo a Costa Smeralda la motovedetta CP S.A.R. 863 che ha trasbordato il passeggero per poi trasportarlo a Savona ed affidarlo alle cure mediche del personale sanitario.