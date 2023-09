Casarza Ligure (Genova) – Ancora un’esplosione di una bombola del gas in una abitazione. E’ avvenuto questa mattina in un edificio dove risiedono tre persone che, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite.

Ancora da ricostruire le cause della deflagrazione che forse è avvenuta per un guasto nell’impianto o per un errore umano.

L’ambiente si sarebbe saturato di gas e poi una scintilla ha scatenato l’eplosione.

Il botto ha richiamato i soccorritori che a lungo hanno scavato tra le macerie nel timore che una persona fosse rimasta sotto i detriti.

Fortunatamente, invece, tutte e tre gli abitanti sono riusciti ad uscire da soli dalla costruzione che è stata evacuata per precauzione.

Si tratterebbe di due ragazze ed un uomo che sono state visitate dal personale del 118 ma senza che si trovasse necessità di un ricovero in ospedale.

L’esplosione ha invece causato diversi danni e i vetri della casa e delle abitazioni vicine sono andate in frantumi.

La palazzina è stata sequestrata e non è al momento abitabile e sono in corso accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e se l’impianto presentasse delle anomalie.