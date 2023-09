Genova – Procedono velocemente le indagini sul terribile incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere ferroviario di CalaTa Bettolo, nello scalo genovese e la Procura di Genova avrebbe già iscritto due persone nel registro degli indagati.

Si tratterebbe dell’operatore che materialmente guidava il mezzo che ha sollevato il new jersey poi precipitato sull’operaio Pietro Greco, 67 anni.

L’ipotesi di accusa è di lesioni colpose ma potrebbero diventare più gravi se gli accertamenti rileveranno inadempienze così come potrebbe estendersi e di molto l’elenco delle persone indagate.

Un’iscrizione che – è giusto ricordarlo – è anche garanzia per l’indagato che può partecipare alle indagini con suoi incaricati e può essere messo a conoscenza di elementi a suo carico e dunque avvalersi del diritto all’assistenza legale e tecnica di esperti.

Intanto restano gravissime, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo travolto dall’enorme peso. Greco, che sarebbe andato in pensione tra alcuni mesi.

Per oggi è previsto un esame con la TAC ma le condizioni dell’uomo restano molto critiche e la prognosi resta riservata.