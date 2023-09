La Spezia – Avevano rubato una borsa da un carrello della spesa di un supermercato e oltre a trattenere il telefono cellulare e il portafogli, avevano usato le carte di credito per fare acquisti per un importo di mille euro.

La Squadra Mobile della Questura di La Spezia ha scoperto una coppia di 37 e 43 anni, già con precedenti specifici in altre città italiane, autrice del furto e l’ha denunciata.

La vittima era andata a fare la spesa al supermercato appoggiando la borsa al carrello e i due, abilissimi, erano riusciti a trafugare cellulare e portafogli.

Poco dopo il furto i due erano riusciti a fare spese per circa mille euro con le carte di credito ma analizzando le riprese video del circuito di sorveglianza del supermercato gli agenti hanno riconosciuto due persone “note” e le hanno acciuffate.

Ai due è stato contestato il concorso nel reato di furto aggravato ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e ora attendono il giudizio per direttissima