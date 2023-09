Casarza Ligure (Genova) – Auto in fiamme, nella notte. Tre veicoli parcheggiati a lato strada hanno preso fuoco, uno dopo l’altro e il puzzo di bruciato ha messo in allarme i residenti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti spegnendo il rogo ma per le auto danni ingenti.

In corso le indagini per risalire alle cause del rogo che potrebbe essere opera di un piromane.