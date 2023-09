Genova – Gli “appuntamenti” mancati ormai non si contano più e residenti e frequentatori di Nervi si domandano sempre più insistentemente cosa stia succedendo alla Marinella, il celebre edificio razionalista che da anni ormai attende di diventare un hotel super lusso affacciato su uno dei punti più belli e suggestivi della passeggiata Anita Garibaldi (e purtroppo proprio alle spalle della locale stazione ferroviaria).

Uno dopo l’altro gli appuntamenti rilanciati su social e Media sono passati senza inaugurazioni o aperture e se ad ogni passo avanti (tolte le impalcature, riverniciati gli esterni) cresce la trepidante attesa, di fatto, le operazioni di restauro sembrano procedere piuttosto a rilento.

Un’opera faraonica la ristrutturazione, in particolare per rafforzare le opere strutturali che sono state più volte minacciate da terribili mareggiate e che, ancora oggi, fanno storcere il naso ai più anziani frequentatori della passeggiata, memori di onde in grado di colpire direttamente le vetrate della struttura.

Tutto al momento tace e forse la strategia degli annunci è cambiata per una più oculata, sapiente, attesa silenziosa.