Vernazza (La Spezia) – Proseguirà nelle aule di un Tribunale la diatriba tra un tour operator che lavora con le compagnie crocieristiche e Trenitalia per il “caso” del gruppo di turisti bloccati nella stazione di Vernazza dopo essere stati “scoperti” su un treno “sbagliato” per le Cinque Terre.

Il gruppo ha perso il treno per iniziare il tour attivato per un gruppo di croceristi che voleva visitare le meraviglie dei borghi marinari liguri ed è salito sul convoglio successivo.

Qui è stato fermato dai controllori che li hanno sanzionati per circa 2.000 euro complessive (50 euro a passeggero) ma – e qui si fonda il caso – secondo il tour operator il personale di Trenitalia avrebbe “preteso” il saldo immediato della sanzione a pena di essere trattenuti in stazione per controlli di polizia.

Diversa la ricostruzione di Trenitalia che ha comunque annullato la sanzione bloccando il ricevimento della somma versata.

Quale che sia la reale ricostruzione dei fatti, il “caso” verrà quasi certamente discusso nelle aule di un Tribunale visto che il tour operator lamenta un danno di immagine nei confronti dei Turisti e della compagnia crocieristica perché le persone scese dalla nave per vedere le Cinque Terre sono rimaste bloccate tra treni e contestazioni invece di godere delle bellezze del posto.