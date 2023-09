Varazze – Ancora code e rallentamenti, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa del ribaltamento di una vettura che viaggiava tra Arenzano e Varazze in direzione ponente.

L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire e fortunatamente nessuno degli occupanti della vettura è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e della polizia stradale e si sono registrati rallentamenti e disagi per la circolazione nella zona.

Tre i feriti nelle due vetture coinvolte.