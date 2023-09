Genova – Davide Livermore è stato confermato direttoredel Teatro Nazionale di Genova. Primi a congratularsi il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci.

“Complimenti a Davide Livermore per il rinnovato incarico di direttore del Teatro Nazionale di Genova – scrivono il presidente Toti e il sindaco Bucci sui social – Regista di chiara fama, manager e artista poliedrico, Livermore si è legato profondamente alla città contribuendo negli ultimi anni a proiettare la Liguria nel panorama culturale internazionale e aprendo le porte di Genova ai più grandi nomi del settore. La scelta del Consiglio di amministrazione conferma che la strada tracciata è quella giusta e che verrà seguita per altri cinque anni. Comune di Genova e Regione Liguria sostengono il progetto del Teatro Nazionale con l’obiettivo di accrescere la ritrovata centralità di Genova, investendo anche sulle potenzialità del teatro come luogo di sviluppo strategico e promozione sociale”.