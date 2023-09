Genova – Flavio Briatore al cantiere del Salone Nautico, in allestimento alla Fiera di Genova per un sopralluogo nella struttura che ospiterà il nuovo Crazy Pizza.

Una visita veloce ma carica di significato quella che l’imprenditore farà questa mattina nell’area che ospiterà il Salone Nautico edizione 2023.

Briatore verrà a verificare lo stato di avanzamento dei lavori per l’allestimento del nuovo Crazy Pizza che aprirà, per la durata del Salone, dal 21 al 26 settembre presso la Banchina F, area Superyacht.

Ad accogliere Briatore ci sarà il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

In un certo senso potrebbe essere anche una “riappacificazione” con la Liguria dopo i numerosi video-denuncia per le condizioni delle autostrade in Liguria.