Genova – Una tenda per ricordare la protesta per lo sfruttamento degli studenti per affitti “folli” e per le condizioni delle sistemazioni offerte nelle poche strutture messe a disposizione di chi studia “fuori sede” senza poter contare su risorse economiche consistenti.

Dopo Milano, anche a Genova scoppia la proteste degli studenti universitari e le “tende” tornano a evidenziare lo scarso interesse per il diritto allo Studio garantito dalla Costituzione.

“Iniziamo questo anno accademico parlando del lavoro politico che abbiamo iniziato lo scorso maggio con la protesta delle tende e che continuiamo a portare avanti – si legge in una nota – In questa data di agitazione nazionale, che ci vedrà presenti in tutte le città, saremo a Genova davanti alla Casa dello Studente Asiago. Questa è stata oggetto di scandalo nel 2013 per le condizioni vergognose della residenza ed è stata nuovamente sotto i riflettori l’anno scorso per le segnalazioni degli studenti riguardo a vermi e capelli trovati nel cibo della mensa. La condizione di Asiago rispecchia lo stato catastrofico delle altre residenze e mense dell’Università di Genova, una delle situazioni più disastrose di una condizione comunque inaccettabile in tutta Italia.

Il 14 saremo al fianco degli studenti e del rappresentante della Residenza Asiago per denunciare il ruolo di UniGe, Aliseo e della Regione Liguria in tutto questo”.