Genova celebrerà sul greto del torrente Bisagno il World Cleanup Day, la più grande azione di pulizia civica organizzata, per sensibilizzare persone e comunità sull’importanza di ridurre i rifiuti e prevenirne l’abbandono in natura.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 settembre 2023 dalle ore 10 alle 13:30 nel greto del Torrente Bisagno, con ingresso da via Rino Mandoli, a Marassi.

Ad organizzare l’evento l’Associazione Culturale CDWR (Forte Legame), Cittadini Sostenibili APS, The Black Bag APS e TrashTeam APS e i volontari cercheranno di ripulire una area più vasta possibile dalla presenza di rifiuti e, parallelamente, di sensibilizzare la cittadinanza sull’essenziale valore della sostenibilità e dell’ecologia, nel tentativo di trasmettere un messaggio potente sulla necessità di cura e rispetto del nostro ambiente.

La particolarità dell’evento è che tutte le associazioni interessate a partecipare e supportare attivamente l’evento possono aderire compilando il form online disponibile al seguente https://forms.gle/YFEAH1ceSadWu2tJ9

E ogni Cittadino può fare la sua parte partecipando alla giornata di pulizia.

Per partecipare è consigliabile compilare il form online reperibile al seguente https://forms.gle/ideG6Ykn8XCRWFQY8

anche per poter beneficiare della copertura assicurativa.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare info@theblackbag.org o informazioni@trashteamge.com o

L’evento si svolgerà tramite una collaborazione col Comune di Genova e dal Municipio Bassa Val Bisagno, con cui è stato richiesto uno specifico Patto di Collaborazione. Il Comune garantisce una copertura assicurativa contro infortuni ai partecipanti iscritti; occorre comunicare i propri dati personali in anticipo per poter fruire della copertura assicurativa.