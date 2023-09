Genova – Cancellata per maltempo la grande trofiata prevista per la serata di ieri, il Civ RivieradiPegli raddoppia quella prevista per la giornata di oggi.

La distribuzione gratuita di trofie della tradizione, condite con ottimo pesto alla genovese, avverrà alle 12 e alle 19 (sempre tempo permettendo).Vi comunichiamo che avendo annullato “La Grande Trofiata” di stasera, domani, domenica, ne faremo due !!!

L’appuntamento è in largo Calasetta a Pegli.