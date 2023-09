Altare (Savona) – Non ci sarà la riunione del consiglio comunale straordinario e monotematico per analizzare con la popolazione invitata a partecipare, la situazione dell’area ex Savam e la chiusura di due strade centrali del paese da oltre un anno. A denunciarlo il gruppo di Minoranza “Altare con noi insieme” che ha presentato la richiesta al consiglio comunale.

“Siamo ormai giunti – scrivono i consiglieri Giuseppe Grisolia, Carlo Pansera, Eleonora Caruso e Rita Scotti – ad un anno della chiusura delle due strade centrali del paese, che da troppo tempo è diviso in due parti a causa della instabilità dei capannoni dell’area Ex Savam, con un disagio che si protrae incomprensibilmente”.

Il gruppo di minoranza “Altare Con Noi Insieme” ha proposto a tutti i consiglieri comunali di condividere la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario monotematico per capire a che punto siamo con i procedimenti amministrativi, quale siano le intenzioni dell’amministrazione e quando sarà possibile riaprire la strada, al di là degli annunci fatti sino ad ora.

Secondo la denuncia dei consiglieri, la risposta del Sindaco sarebbe stata questa: “Caro Giuseppe, con la presente ti informiamo che, come amministrazione di maggioranza, abbiamo deciso di NON accettare la tua richiesta di Consiglio Comunale aperto sulla tematica Aree Ex SAVAM. Le motivazioni che ci hanno condotti a questa scelta non sono certamente di natura politica e neppure per nasconderci da un confronto, bensì, al momento, non riteniamo di dover indire un Consiglio Comunale aperto come da richiesta”.

“Non ci viene quindi spiegato – proseguono i consiglieri – il motivo vero del diniego ed in data 11 Settembre abbiamo inviato una richiesta formale chiedendone comunque la convocazione, con invito esteso anche al Presidente della Regione, Presidente della Provincia e Funzionario di zona della Soprintendenza, perché riteniamo irrinunciabile che un organo istituzionale come il Consiglio comunale, al quale può partecipare anche la cittadinanza, sia tenuto sempre aggiornato su una vicenda così delicata. Ancor più che le promesse di una rapida soluzione non si sono avverate e le notizie che giungono frammentarie e sovente inesatte meritano un chiarimento secondo la dovuta trasparenza di una pubblica amministrazione”.

Il gruppo della Minoranza, insieme ad associazioni e comitati di Cittadini, sta organizzando per sabato 30 Settembre una manifestazione per le strade cittadine per chiedere a gran voce chiarezza sulla situazione e sui progetti in corso.