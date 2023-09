Cogoleto (Genova) – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa, tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova a causa di un grave incidente.

Una cisterna si è ribaltata sulla carreggiata all’altezza del comune di Cogoleto e l’incidente ha causato l’immediata chiusura del tratto per motivi precauzionali.

Traffico bloccato e code che si allungano per l’intenso traffico verso il capoluogo ligure.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la polizia stradale e l’ambulanza del 118 ma al momento non risultano feriti gravi.