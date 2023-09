Genova – Torna domani, domenica 24 settembre, la Fiera dei Santi Cosma e Damiano che si tiene tradizionalmente ogni anno nel quartiere di Sampierdarena.

Oltre cento bancarelle di dolci, generi alimentari e merci varie trasformeranno per un giorno, dalle 8 alle 21, via Sampierdarena.

Il mercatino si svilupperà infatti dal numero civico 11, soprattutto nella zona limitrofa alla parrocchia di “Sana Maria della Cella e San Martino” fino all’intersezione con via Giovanetti, proprio al centro del primitivo borgo di “Sancto Petro de Arena”, nucleo originario del quartiere attorno al quale si è sviluppato l’abitato.

La superficie occupata dalla fiera è di circa 2400 quadrati.

Per consentire lo svolgimento della festa, domenica 24 settembre dalle 00:00 alla mezzanotte, e comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità:

via San Pier D’Arena:

– nel tratto compreso tra via Molteni e lo spigolo di levante del civ. 75, divieto di circolazione e di sosta veicolare su entrambi i lati, con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

– nel tratto compreso tra via Giovannetti e lo spigolo di ponente del civ. 34: divieto di fermata e di sosta veicolare con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, su entrambi i lati. Ripristino del doppio senso di circolazione veicolare e conferma del limite di velocità massima di 30 km/h

– nel tratto compreso tra i civici 110 e 116 sul lato mare e tratto compreso tra i civici 197 e 203 sul lato monte, divieto di fermata e di sosta veicolare con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti

«La fiera dei santi Cosma e Damiano è il momento che segna il passaggio dall’estate alla stagione autunnale ed è solo il primo dei tanti appuntamenti fieristici che caratterizzeranno l’autunno che è appena iniziato – spiega l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – Voglio ringraziare gli operatori e gli uffici, che anche quest’anno hanno reso possibile la realizzazione della fiera e, tra le tante manifestazioni comunali, do appuntamento a tutti anche a questa di Sampierdarena».

I Santi Cosma e Damiano, di origine araba, la cui celebrazione, secondo il calendario della tradizione cattolica, è il 26 settembre, sono noti come Santi medici. Furono martirizzati con la decapitazione durante l’impero di Diocleziano e soprannominati “Santi senza argento e non mercenari” perché, per le loro pratiche di cura e guarigione, non vollero mai essere ricompensati in denaro o beni diversi.

Presso l’entrata principale della Chiesa della Cella si trovano due statue lignee dei Santi Cosma e Damiano, realizzate intorno al 1960, particolarmente venerate dalla comunità pugliese di Sampierdarena.

La festa legata ai Santi Cosma e Damiano, nella tradizione pagana, segna il ritorno alla vita invernale ed al paese d’origine, dopo l’estate trascorsa al mare o in campagna.