Il ritorno dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale garantirà per qualche giorno condizioni di tempo stabile e bello sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 24 settembre 2023

Residua nuvolosità tra nottata e mattinata in particolar modo sui versanti padani del centro-levante. Bel tempo altrove.

Nel pomeriggio formazione di locali addensamenti innocui sull’arco appenninico. Sempre soleggiato lungo le riviere.

Venti moderati, a tratti tesi dai quadranti settentrionali.

Mare da mosso a poco mosso, stirato dal vento sottocosta. Ancora localmente molto mosso al largo ma con moto ondoso in calo.

Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi ma in aumento nelle massime costiere.

sulla costa: minime 13/16°C ; massime 22/26°C

nell’entroterra: minime 5°C/13°C ; massime 16°C/23°C