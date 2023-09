Genova – E’ un altro lunedì di traffico e code quello che stanno vivendo gli automobilisti e i trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade liguri fin dalle prime ore di questa mattina, quando hanno iniziato a segnalarsi le prime code.

Traffico bloccato in A10, nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, a causa di un incidente all’uscita del casello: al momento si segnalano due chilometri di code in direzione del capoluogo, con Autostrade che consiglia l’uscita al casello di Pegli a coloro che sono diretti verso levante.

Code e disagi lungo la A12, dove si è verificato un sinistro stradale tra Rapallo e Recco, in direzione ponente. Sono i lavori e i cantieri, invece, le cause dei due chilometri di coda che vengono segnalati tra Masone e il bivio A26/A10.

Infine, traffico intenso anche in A7 sia all’uscita del casello di Genova Bolzaneto, sia in corrispondenza del bivio con l’A12 in direzione nord.