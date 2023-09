Genova – Una assemblea pubblica per presentare la proposta per portare il Tram in ValBisagno in alternativa al progetto per la costruzione dello Skymetro. Ad organizzarla per questa sera, alle 20,45, presso il circolo Arci Gugliemetti di via Tortona, il gruppo di comitati e associazioni che fanno riferimento a “Opposizione Skymetro – ValBisagno Sostenibile”.

All’ordine del giorno la proposta – alternativa al progetto Skymetro – di realizzare in Valbisagno una linea di Tram in grado di trasportare un numero pari o addirittura maggiore di persone, con un impatto ambientale ridotto al minimo e con una spesa finale “imparagonabile” con il progetto portato avanti dal Comune di Genova.

Una soluzione che piace ai residenti che invece osteggiano la costruzione di quello che definiscono un “eco-mostro”.

La proposta di Tram, elaborata prevalentemente da Vincenzo Cenzuales e Rinaldo Mazzoni, è condivisa dal gruppo di comitati e associazioni e l’incontro è, oltre che un momento pubblico di informazione, anche una occasione dove numerosi addetti ai lavori e rappresentanti di diverse realtà associative, di comitati territoriale e gruppi politici parteciperanno per un confronto sui contenuti e sul momento della progettazione della viabilità in ValBisagno in relazione all’opportunità di considerare il Tram, un mezzo che in Italia e nel mondo sta conoscendo una grande diffusione.

“Valutato che, anche dopo accesso ai documenti del progetto finanziati, lo skymetro è una sorta di “pasticcio” – spiegano gli organizzatori – il comitato continua a proporre confronti in città per mettere al centro della discussione il Tram come soluzione economicamente vantaggiosa e sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, urbanistico”.