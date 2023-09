Moneglia (Genova) – Studenti, insegnanti e volontari per ripulire la spiaggia e il parco del Castello di Villafranca. Torna Puliamo il Mondo campagna mondiale per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e al corretto smaltimento dei rifiuti.

Giovedì 28 settembre, a partire dalle ore 9.45, i volontari, armati di guanti e sacchetti forniti dal Comune di Moneglia e da Legambiente, raccoglieranno la spazzatura presente presso la foce del torrente Bisagno e nel parco del Castello di Villafranca, una splendida oasi di pace e tranquillità con vista mozzafiato sul paese di Moneglia, di fronte al molo di imbarco dei battelli turistici.

Tutto il materiale raccolto verrà poi trasferito e smaltito grazie alla collaborazione della Società Docks Lanterna.

Il Comune di Moneglia e il LabTer Tigullio, Centro di Educazione Ambientale di riferimento per il Tigullio Orientale, hanno organizzato con grande successo, per tutta l’estate, le visite guidate al centro storico di Moneglia in orario serale, le attività per bambini e famiglie e le escursioni guidate nel territorio alla scoperta delle frazioni attorno a Moneglia nell’ambito del progetto “Colline in luce” voluto dall’Associazione Musicale Felice Romani con cui il LabTer ha collaborato. E si conclude una proficua stagione estiva con la trentunesima edizione di “Puliamo il Mondo”.

In questa edizione verranno coinvolti gli alunni della classe quinta della scuola primaria e quelli della classe seconda della scuola secondaria di primo grado, con il supporto delle rispettive insegnanti Alida Grasso e Marta Zunino, referenti per i progetti e le attività di Educazione Ambientale.

’Ma non solo bambini e ragazzi… perché ci si rivolge anche alla cittadinanza, residenti e turisti, in modo che possano anche loro “entrare in azione” con un’attività concreta, di pulizia di un tratto di spiaggia per ricordarci che la bellezza del nostro territorio è un bene prezioso che merita una manutenzione costante!

Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, ma anche sport e attività fisica saranno le parole chiave al centro di quest’edizione che sarà sempre un grande appuntamento di volontariato ambientale.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali.

Con questa iniziativa, un’azione simbolica ma anche concreta, vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

https://puliamoilmondo.it/eventi/giovedi-28-settembre-pulizia-spiaggia-zona-levante-di-moneglia/

Per ulteriori informazioni sul LabTer: pagina Facebook del LabTer Tigullio oppure email labter@comune.sestri-levante.ge.it