Pieve Ligure (Genova) – Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in mare al largo di Sori. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi del cadavere della seconda persona dispersa in mare da qualche giorno e le cui ricerche vanno avanti senza sosta e con speranze sempre più ridotte al lumicino.

Si concludono nel più tragico dei modi le ricerche dei due uomini travolti da un’onda anomala mentre si trovavano sulla scogliera di Pieve Ligure. A dare l’allarme una terza persona che faceva parte del gruppo e che si era allontanato in tempo.

Il primo corpo era stato trovato al largo di Punta Vagno, alla Foce e si tratterebbe di un cittadino ucraino di 45 anni mentre il corpo recuperato oggi apparterrebbe ad un cittadino polacco.

I due lavoravano come operai alla ristrutturazione di una villa a Pieve Ligure ed avevano deciso di trascorrere la serata sulla scogliera. Un’onda particolarmente forte li ha trascinati in mare e per giorni sono state attivate ricerche con le vedette della Guardia Costiera, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e i robot sottomarini per le ricerche in profondità e negli spazi ristretti nella scogliera.