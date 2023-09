Lumarzo (Genova) – Un incendio è divampato la scorsa notte in una villetta di Lumarzo mettendo a rischi la vita di due persone disabili e di una persona incaricata di seguirli e curarli. L’allarme è scattato poco prima delle 5 in località Lagomarsino e in breve le fiamme, scaturite probabilmente dalla canna fumaria, hanno distrutto il tetto e attaccato il piano sottostante.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e i pompieri hanno estratto dall’abitazione i due disabili e la donna – una badante – che si trovava con loro.

Tutti presentano sintomi di intossicazione da fumo e sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale.

I vigili del fuoco hanno poi controllato che non ci fossero altre persone presenti in casa e hanno avviato le operazioni di spegnimento che sono tutt’ora in corso.

Intervenuta sul posto l’automedica Golf3, la Croce Rossa di Cicagna e la Croce Rossa di Gattorna.

I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale San Martino ma non sarebbero in pericolo.