Liguria – E’ l’ennesima mattinata di code e disagi lungo le autostrade della nostra regione, che nelle ultime settimane stanno mettendo a dura prova automobilisti e trasportatori che abitualmente le percorrono.

La situazione più grave, questa mattina, si verifica in A12, nel tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi, in direzione levante, dove un veicolo in avaria sta causando quattro chilometri di code.

Disagi anche sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione sud, dove i cantieri e restringimenti di carreggiata presenti stanno causando un chilometro di coda sia tra Ovada e Masone che tra Masone e il bivio A26/A10.

Traffico intenso si registra anche in A7, tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest, e in A10, tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7.