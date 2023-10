Genova – Traffico in tilt, questa mattina, nel ponente genovese, a causa del corteo dei lavoratori delle acciaierie ex Ilva di Cornigliano che tornano a scioperare per chiedere che l’azienda proceda agli investimenti necessari alla sicurezza del lavoro e alla stessa prosecuzione delle attività.

I lavoratori si sono riuniti in assemblea, questa mattina, davanti ai cancelli e poi hanno scelto di avviare un corteo per le vie della zona.

In una nota le motivazioni della protesta:

Oggi – si legge nella nota – i lavoratori di Acciaierie d’Italia sono in sciopero per chiamare in causa il Governo ed esigere chiarezza sulla trattativa in corso tra socio pubblico e Mittal.

A noi non interessa chi ha la maggioranza azionaria, chi è il padrone, ma è urgente che si facciano immediatamente gli investimenti economici necessari per mettere in sicurezza gli impianti del sito genovese così come degli altri siti, a partire da Taranto. La questione sicurezza ormai è fuori controllo, nonostante le denunce continue a tutte le istituzioni competenti.

Devono essere aggiustati e messi in sicurezza il carroponte del decatreno, le gru, tra cui quelle del molo e tutti i mezzi necessari per la produzione.

Oggi il mercato dell’acciaio ha potenzialità enormi e quindi non è più ammissibile l’utilizzo della cassa integrazione ma occorre avviare a pieno regime gli impianti.

Per questo oggi scioperiamo e sfiliamo in corteo dietro lo striscione “basta cassa”.