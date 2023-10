Genova – Non solo i lavori per la fermata della Metropolitana in piazza Corvetto, la cui fine è prevista per aprile 2026. Nella giornata di ieri sono iniziati anche quelli alla galleria tra la stazione di Brignole e quella di Principe, che nello specifico coinvolgeranno i binari dal nove al quattordici.

Il completamento è previsto entro il prossimo 9 dicembre, con la regolare circolazione ferroviaria che subirà modifiche e limitazioni, creando non pochi disagi ai cittadini.

Per i prossimi due mesi, infatti, non avverrà la circolazione di tre treni sulla tratta Nervi-Voltri, di altrettanti su quella tra Voltri e Brignole e di uno su quella Nervi-Brignole. Inoltre, alcuni convogli della linea Arquata Scrivia-Genova termineranno la loro corsa nella stazione di Sampierdarena e altri di quella Genova-Ventimiglia partiranno da Sestri Ponente.

Ricordiamo, infine, che da stasera fino a giovedì la Metropolitana sospenderà il servizio con anticipo: le ultime corse partiranno da Brin alle 21:10 e da Brignole alle 21:17.