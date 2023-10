Genova – Imparare tutto sulle Api ed il miele, assistere alla smielatura “dal vivo” e come si mette il miele nei barattoli. E’ il laboratorio che si terrà sabato 7 ottobre, alle 16,30 negli spazi dell’Ape in Bottega, in via Pisa 97r.

In occasione dell’urbannature del WWF e con l’iniziativa e la partecipazione di ALPAMiele i bambini potranno partecipare alla smielatura dell’ultimo melario della stagione prodotto dalle api.

I bambini potranno assistere, e se vorranno saranno coinvolti, nelle operazioni di disopercolatura (l’apertura delle cellette dove le api mettono il miele), di smielatura e invasettamento del miele.

Il miele estratto insieme, verrà consumato con una sana merenda a pane e miele e con una degustazione di formaggi locali.

A fine evento ti verrà inoltre offerto un piccolo vasetto in ricordo di questa iniziativa.

Per informazioni: Tel +39 339 216 8899 Email info@apeinbottega.it