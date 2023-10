Chiavari – E’ stata aperta un’indagine delle forze dell’ordine sulla svastica disegnata sulla targa della sede del Partito Democratico di via Costaguta mentre continuano ad arrivare messaggi di sostegno e solidarietà trasversali e da parte di politici, enti ed associazioni.

La scritta è stata esaminata e vengono analizzati i video di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso l’autore del blitz.

Oltre al sindaco della città sono arrivati messaggi del segretario nazionale Schlein

Solidarietà anche dalla Cgil che scrive: “E’ un gesto meschino e codardo che va perseguito e condannato – commentano dalla Cgil Tigullio Golfo Paradiso – chi compie certi atti è fuori dai principi contenuti nella nostra Costituzione e fuori dai percorsi democratici che hanno scritto la storia del nostro Paese”

Anche la Lista Toti, del presidente della Regione Liguria, ha espresso sdegno per quanto avvenuto: “La Lista Toti esprime solidarietà al PD ligure, in particolare a quello del Tigullio e condanna fortemente l’atto vandalico e incivile che ha interessato la sede chiavarese del partito, dove una targa è stata imbrattata da alcune svastiche.

Nella speranza che l’atto incivile resti isolato ci auguriamo che quanto denunciato possa far risalire ai responsabili del gesto sconsiderato”.