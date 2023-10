Genova – Niente foto e video e niente social durante le serate. Partiranno sabato 7 ottobre le serate No Social di Tilt, il party anti-conformista del Casa Mia Club che ha dichiarato ufficialmente “guerra” alle distrazioni per promuovere il divertimento “in presenza”. Non è ancora chiaro come il locale garantirà il divieto assoluto di scattare foto e riprendere video all’interno della sala ma è chiaro che lo scopo non è garantire la privacy dei partecipanti ai party ma, piuttosto, evitare quelle scene nelle quali un gruppo di persone sedute vicine si ritrova a guardare lo schermo dello smartphone invece di “vivere” ciò che accade tutto attorno.

“In un’epoca in cui la quantità di follower conta più della qualità delle esperienze – spiegano gli organizzatori della serata – il TILT rigetta l’omologazione e infrange gli schemi dei cliché genovesi. È un angolo di mondo in cui ognuno può essere se stesso senza falsità o timori. Un invito aperto a tutti coloro che vogliono ritrovare il piacere di divertirsi, esprimersi, osare e socializzare”.

Un esperimento sociale che andrebbe studiato attentamente, quello del Tilt perché ognuno di noi conosce bene il potere attrattivo dei social e si fa fatica ad immaginare un gruppo di persone che sceglie consapevolmente di “uscirne” per la durata dell’intero party.

Di certo vale la pena provare atmosfera ed effetti sulle persone, magari con la speranza di scoprire che si può trascorrere una serata in compagnia senza sentire la necessità di guardare compulsivamente lo schermo dello smartphone sperando che qualcuno abbia mandato un messaggio o abbia messo un like o un commento ad una foto.