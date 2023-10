Genova – Durante la notte appena trascorsa, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco in piazza Soleri, nel quartiere di San Fruttuoso, quando un cassonetto dell’immondizia ha preso fuoco.

Fortunatamente, le fiamme non si sono propagate anche anche verso altri bidoni e non hanno interessato le macchine posteggiate accanto.

L’intervento tempestivo dei pompieri ha domato in poco tempo il rogo, del quale non si conoscono ancora le cause.