Genova – Controlli rafforzati, nel fine settimana, sulle strade ed autostrade della provincia della polizia stradale. Gli agenti effettueranno attività di prevenzione, e contestuale educazione alla guida sicura, degli incidenti stradali dovuti all’uso di alcool, droghe e distrazioni.

Per i prossimi 5 fine settimana la polizia stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre giornata in memoria delle vittime della strada.

In particolare, la Polizia Stradale presidierà le diverse province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità.

Sul punto i dati Istat riferiti al 2022 evidenziano un andamento costante e non cala il dato numerico degli incidenti. Anche l’andamento per l’anno 2023 si conferma senza particolari variazioni.

L’Italia ha aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 ed azzeramento nel 2050.

In questa direzione sono orientati gli sforzi operativi della Polizia Stradale rivolti soprattutto alle giovani generazioni che sempre più spesso si ritrovano coinvolti in incidenti a causa della distrazione.