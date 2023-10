Genova – Proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine dopo le tre denunce arrivate nel giro di poche ore nella serata di sabato.

I tre furti all’interno di altrettanti appartamenti si sono verificati in via Burlando e via Montalto, tra Marassi e Staglieno. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nelle abitazioni, portando via gioielli, monili e contanti, approfittando dell’assenza dei padroni di casa.

E’ probabile, visto la vicinanza temporale e geografica tra i tre episodi, che i responsabili siano gli stessi.