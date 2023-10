Montalto Carpasio (Imperia) – Bonifiche ed indagini in corso nei boschi di Montalto Ligure, nell’imperiese, per l’incendi divampato ieri e che ha tenute occupati per orei vigili del fuoco, i volontari anti incendio e due elicotteri regionali intervenuti per contribuire alle operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono state domate in serata ma proseguono i controlli e i monitoraggi per assicurarsi che eventuali focolai non riprendano vigore.

In corso anche le verifiche per accertare l’origine nell’incendio e le eventuali responsabilità.

Ingenti i danni ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.