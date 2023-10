Albenga (Savona) – Tragico epilogo per le ricerche per ritrovare Claudio Cardillo, il ragazzo di 19 anni scomparso da casa da più di una settimana.

Il corpo senza vita del ragazzo sarebbe stato individuato nella notte vicino ai binari della ferrovia, all’altezza delle galleria Vadino, sulla linea ferroviaria tra Albenga e Alassio.

Non è chiaro se il ragazzo si sia volontariamente tolto la vita o se, invece, sia vittima di un terribile incidente.

Da oltre una settimana lo cercavano squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile anche con l’uso di elicotteri.

Nelle ultime ore le ricerche del ragazzo si sono concentrate nella zona costiera tra Albenga e Alassio e nella notte è stato individuato il cadavere.

Ora saranno le indagini a ricostruire le ultime ore di vita del giovane per capire le cause della morte e le motivazioni che lo hanno indotto ad allontanarsi da casa.