Savona – Ancora una persona costretta alle cure dell’ospedale per un morso di un cane lasciato libero senza guinzaglio. Questa volta è successo in via Nostra Signora degli Angeli, nell’immediato entroterra e a farne le spese è stata una ragazza che stava camminando quando è stata aggredita da un cane di grossa taglia che si è avventato contro di lei.

Il cane l’ha morsicata con forza ad una gamba e la giovane è rimasta terrorizzata.

Il soccorso del 118 ha fatto scattare il trasferimento in elicottero Grifo dei vigili del fuoco all’ospedale San Paolo dove la ragazza è stata medicata.

Fortunatamente non ci sarebbero lesioni gravi ma lo spavento è stato enorme e ora si indaga per risalire al proprietario dell’animale che verrà denunciato e dovrà risarcire i danni causati da cane e dalla sua “disattenzione”. Le normative prevedono infatti che i cani debbano essere condotti al guinzaglio e non tenuti liberi in aree pubbliche, sentieri compresi.

(Foto di Archivio)