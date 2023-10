Liguria – Lungo le autostrade liguri si sta vivendo l’ennesima mattinata di code e traffico intenso, causati per lo più dai cantieri e dai restringimenti di carreggiata presenti lungo la tratta.

Lungo la A7 si registra coda all’uscita dal casello di Genova Bolzaneto e, sempre in direzione nord, la coda prosegue per un ulteriore chilometro verso Busalla. In A12 sempre i cantieri sono la causa delle code tra Chiavari e Rapallo.

Infine, si segnalano due chilometri di coda tra Masone e il bivio A10/A26 lungo l’A26 in direzione sud.