Genova – Ancora segnalazioni di sostanze oleose sulle strade cittadine e conseguente pericolo per chi le percorre. Questa volta le segnalazioni arrivano da viale delle Palme a Nervi e da via Caprera tra Albaro e Sturla.

Automobilisti e motociclisti di passaggio hanno notato la presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale e hanno segnalato il pericolo di incidenti e brutte cadute.

Subito è scattata la messaggistica di allerta della polizia locale che ha avvisato del pericolo mettendo in guardia chi percorre le strade della zona.

Previsto l’intervento di bonifica degli operai del Comune ma ancora nessuna traccia sull’origine della dispersione di olio.

Le segnalazioni di questo tipo si moltiplicano in città e ancora non è chiara l’origine di questo pericoloso inquinamento.